Tragedia sul Sentiero degli Dei | escursionista viene colta da malore e muore

Tragedia sul Sentiero degli Dei. Una turista americana di 68 anni è morta dopo aver accusato un malore durante un'escursione. Nonostante i tempestivi interventi dei soccorritori, i tentativi di rianimarla si sono rivelati vani. La centrale operativa ha ricevuto l'allerta e immediatamente inviato un'équipe per prestare soccorso.

