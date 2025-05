Tragedia sui binari | uomo travolto da treno caos sulla Pescara-Bari

Mercoledì 14 maggio, una tragica vicenda ha scosso la linea ferroviaria adriatica: un uomo è stato travolto da un treno a Trani, con ipotesi di suicidio. L'evento ha provocato notevoli disagi per i viaggiatori, tra cui ritardi, cancellazioni e deviazioni, creando caos sulla tratta Pescara-Bari. La circolazione è stata interrotta per ore.

