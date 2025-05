Tragedia sui binari circolazione ferroviaria bloccata | soccorsi e carabinieri sul posto

Una tragedia sui binari ha semplificato la mattinata di oggi per centinaia di passeggeri, bloccando la circolazione ferroviaria su una delle tratte più trafficate del Paese. I soccorsi e i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, ma l'evento drammatico ha trasformato un normale viaggio in un incubo, segnato dalla perdita di un uomo.

Una giornata di viaggio si è trasformata in un incubo per centinaia di passeggeri, a causa di un evento drammatico che ha interrotto improvvisamente la circolazione dei treni lungo una delle tratte ferroviarie più trafficate del Paese. Nella mattinata di oggi, un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un convoglio in transito, suscitando sgomento e disagi a catena. Le circostanze dell’accaduto hanno immediatamente fatto scattare l’intervento delle autorità e la macchina dei soccorsi, mentre i primi elementi raccolti dagli inquirenti sembrano propendere verso l’ipotesi di un gesto volontario. >> “Ecco perché Dassilva lo ha fatto”. Pierina Paganelli, spunta il motivo della tragedia: “Dopo la cena.”. L’ultima notizia dalle indagini Il dramma si è consumato nei pressi della stazione ferroviaria di Trani, lungo la linea Adriatica che collega Pescara a Bari. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

