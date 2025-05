Tragedia sui binari a Trani | uomo travolto da un treno circolazione ferroviaria in tilt tra Pescara e Bari

Una tragedia ha colpito la città di Trani, dove un uomo è stato travolto da un treno, causando il blocco della circolazione ferroviaria tra Pescara e Bari. Le autorità ipotizzano un gesto volontario, alludendo a un possibile suicidio. Gli aggiornamenti sulla vicenda sono in corso. Continua a leggere...

L'investimento a Trani. Le prime ipotesi parlano di un gesto volontario: secondo quanto riferito dalle autorità, si tratterebbe con ogni probabilità di un suicidio. 🔗Leggi su Fanpage.it

Tragedia sui binari a Trani, persona travolta e uccisa da un treno. Ritardi e disagi sulla linea Foggia-Bari

Secondo telebari.it: Tragedia sui binari questa mattina a Trani dove, intorno a mezzogiorno, una persona è stata travolta da un treno in corsa. La vittima sarebbe un uomo di circa 50 anni, il dramma è accaduto nei pressi ...

Uomo investito sui binari: treni fermi e ritardi sulla linea

Da rainews.it: L'incidente è avvenuto all'altezza del passaggio a livello di via De Robertis. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario ...

A Trani uomo morto investito dal treno sulla linea Pescara - Bari, ipotesi suicidio: ritardi alla circolazione

Da virgilio.it: Trani, dramma sui binari: un uomo muore travolto da un treno sulla linea Pescara-Bari. Disagi pesanti per i viaggiatori. Ipotesi suicidio al vaglio ...

