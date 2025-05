Tragedia in Brianza | ragazza muore investita da un treno

Ancora una tragedia segna i binari della Brianza. Oggi, mercoledì 14 maggio, una giovane ragazza ha perso la vita travolta da un treno a Cesano Maderno. L'incidente si è verificato intorno alle 19 al passaggio a livello di corso Libertà, vicino alla ex stazione, lasciando la comunità in stato di shock.

Ancora una tragedia lungo i binari della Brianza. Una ragazza è morta travolta da un treno. Il dramma si è consumato intorno alle 19 di oggi, mercoledì 14 maggio, a Cesano Maderno. La tragedia è avvenuta al passaggio a livello di corso Libertà, in prossimità della ex stazione.

Tragedia in Brianza: ragazza di 19 anni muore investita da un treno

Secondo monzatoday.it: Ancora una tragedia lungo i binari della Brianza. Una ragazza di 19 anni è morta travolta da un treno. Il dramma si è consumato intorno alle 19 di oggi, mercoledì 14 maggio, a Cesano Maderno.

Tragedia a Cesano Maderno: 14enne muore travolta da un treno

Da mbnews.it: Una ragazzina di soli 14 anni è morta dopo essere stata investita da un treno in transito nei pressi del passaggio a livello di corso Libertà.

Tragedia sulla statale 128: muore una ragazza di 20 anni

Come scrive msn.com: Senorbì Una ragazza di 20 anni, Martina Porcu, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte lungo la strada statale 128, all’altezza del chilometro 20,700, a Senorbì.

