Tragedia in Brianza | ragazza di 19 anni muore investita da un treno

Ancora una volta, la Brianza è teatro di una tragedia. Una giovane di 19 anni ha perso tragicamente la vita dopo essere stata investita da un treno a Cesano Maderno. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 maggio, al passaggio a livello di corso Libertà, lasciando la comunità in uno stato di shock e dolore.

Ancora una tragedia lungo i binari della Brianza. Una ragazza di 19 anni è morta travolta da un treno. Il dramma si è consumato intorno alle 19 di oggi, mercoledì 14 maggio, a Cesano Maderno. La tragedia è avvenuta al passaggio a livello di corso Libertà, in prossimità della ex stazione.

