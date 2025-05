Tragedia a Milano | a 15 anni uccide la vicina di casa e la madre lo denuncia

Una tragica vicenda ha scosso il quartiere Vigentino di Milano, dove un ragazzo di 15 anni ha ucciso la vicina di casa. La scoperta dell'orrendo crimine è avvenuta grazie alla confessione del minorenne alla madre, che ha prontamente denunciato l'accaduto, avviando così le indagini e il procedimento giudiziario per questo drammatico episodio.

Dopo aver commesso il terribile fatto, è stata la confessione dello stesso minorenne alla madre a far emergere la tragedia e a far partire le indagini e il procedimento giudiziario Un tragico quando drammatico episodio ha sconvolto il quartiere Vigentino, alla periferia del capoluogo lombardo, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio. Una donna di 82 anni, Emma Teresa Meneghetti, è stata trovata priva di vita nel suo appartamento di via Bernardino Verro, vittima di un'aggressione brutale. A confessare l'omicidio è stato un ragazzo di 15 anni, vicino di casa della vittima e figlio dell'ex badante della donna. Tragedia a Milano: a 15 anni uccide la vicina di casa e la madre lo denuncia – Cityrumors.it Una telefonata diversa dalle altre quella che oggi è arrivata alla centrale della Polizia di Milano, non era una richiesta di aiuto, non era la richiesta dell'intervento delle forze dell'ordine per una rapina o un furto, era una terribile denuncia da parte di una madre, una denuncia che nessun genitore vorrebbe neanche minimamente immaginare.

