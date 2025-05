Tragedia a due passi dall' Arco di Adriano | 85enne trovato morto nella tromba delle scale

Tragedia a due passi dall'Arco di Adriano: un 85enne è stato trovato morto nella tromba delle scale, dove era rimasto intrappolato dopo una passeggiata mattutina. La moglie, preoccupata per il mancato rientro, ha fatto una scoperta straziante: il corpo dell’uomo, legato alla ringhiera con una corda al collo. Un dramma inaspettato che ha scosso la comunità.

Doveva rientrare dalla passeggiata mattutina ma il mancato rientro ha messo in allarme la moglie. Si è affacciata dalla porta sentendo un rumore e pensando fosse il marito e lì la tragica scoperta: il corpo dell'uomo legato alla ringhiera con una corda al collo lasciatosi cadere nella tromba.

TRAGEDIA. Uomo si toglie la vita a due passi dall’Arco di Adriano

Come scrive casertace.net: SANTA MARIA CAPUA VETERE – È stato ritrovato privo di vita un uomo a Santa Maria Capua Vetere, in un’abitazione nei pressi dell’Arco di Adriano. Sono stati familiari a contattare un’ambulanza del 118.

