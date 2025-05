Tragedia a Cesano Maderno ragazza di 14 anni investita e uccisa da un treno al passaggio a livello

Tragedia a Cesano Maderno, dove una ragazza di 14 anni è stata investita e uccisa da un treno al passaggio a livello. L'incidente è avvenuto il 14 maggio 2025, poco dopo le 19, quando la giovane ha attraversato i binari nonostante le sbarre fossero abbassate, suscitando shock e dolore nella comunità.

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 14 maggio 2025 – Una ragazzina di 14 anni è morta questa sera travolta da un treno al passaggio a livello in pieno centro a Cesano Maderno. La tragedia si è consumata poco dopo le 19: la ragazzina avrebbe attraversato i binari con le sbarre abbassate. Tra i primissimi ad accorrere sul luogo dell’investimento è stato il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, che stava rientrando a casa in bicicletta. Immediato l’allarme che ha fatto convergere numerosi mezzi di soccorso, ma purtroppo per la ragazzina non c’era più nulla da fare. Treni in tilt . La circolazione ferroviaria sulla linea S4 di Trenord è stata sospesa da Palazzolo Milanese a Seveso, con molti disagi per centinaia di pendolari che stavano rientrando da Milano. Al passaggio a livello di corso Libertà a Cesano Maderno, teatro della tragedia di questa sera, si erano già verificati diversi incidenti mortali, l’ultimo risale al 24 gennaio 2023, quando un uomo di 92 anni è stato travolto e ucciso da un treno mentre attraversava i binari con le sbarre abbassate. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia a Cesano Maderno, ragazza di 14 anni investita e uccisa da un treno al passaggio a livello

