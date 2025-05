Traffico Roma del 14-05-2025 ore 20 | 30

Buonasera e benvenuti a Luceverde Roma. Oggi, 14 maggio 2025, alle 20:30, il traffico nella capitale mostra segnali di miglioramento sulle strade e autostrade. Tuttavia, persistono code sul percorso urbano della A24 da Portonaccio verso la tangenziale est e congestione sulla tangenziale da A24 a viale Castrense. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati in studio Sonia cerquetani migliorato il traffico su strade ed autostrade della capitale restano code sul percorso Urbano della A24 nelle direzioni da Portonaccio alla tangenziale est e file poi sulla tangenziale dallo svincolo A24 a viale Castrense questa sera all'Olimpico finale di Coppa Italia tra Milan e boh già dalle 17 chiusure al traffico nella zona dello stadio in occasione poi degli Internazionali di tennis è stato predisposto un piano parcheggi che interessa l'Inter intorno al parco del Foro Italico lavori Questa notte sulla A12 Roma Civitavecchia dalle 22 alle 6 l'autostrada non sarà percorribile tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione della statale 1 via Aurelia Ma apri dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗Leggi su Romadailynews.it