Traffico Roma del 14-05-2025 ore 19 | 30

Buonasera a tutti, siamo in diretta con Luceverde Roma. Oggi, 14 maggio 2025, alle 19:30, vi informiamo di un incidente su viale Castrense, che sta creando disagi anche sulla Tangenziale Est in direzione San Giovanni. Vi daremo tutte le ultime notizie sul traffico e sugli aggiornamenti per le vostre partenze. Restate con noi!

Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani incidente concludi su viale Castrense nelle due direzioni firma per traffico sulla Tangenziale Est in direzione San Giovanni tra Corso di Francia da Salaria e verso lo stadio Olimpico dalla Tiburtina a Corso di Francia cose poi sulla Salaria dalla tangenziale al Raccordo Anulare e sulla Flaminia attratte il raccordo è la Cassia nelle due direzioni ancora trafficate un raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra classi e salari e più avanti tra Tiburtina E vinco la 24 tra Casine abbia altre cose in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Casilina questa sera all'Olimpico finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna già dalle 17 al traffico nella zona dello stadio è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-05-2025 ore 19:30

