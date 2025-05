Traffico Roma del 14-05-2025 ore 18 | 30

Buonasera e ben trovati a Luceverde Roma. È il 14 maggio 2025, ore 18:30. Sono Sonia Cerquetani e vi aggiorno sulla situazione del traffico. Attualmente, si registrano code sulla diramazione Roma nord della A1, da Settebagni al Raccordo Anulare. La viabilità è complicata anche in carreggiata interna, con rallentamenti tra vari punti strategici.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani per lavori code sulla diramazione Roma nord della A1 da Settebagni a raccordo anulare ancora trafficato il raccordo con code a tratti in carreggiata interna tra classi e Salaria è più avanti tra Tiburtina e svincolo A24 e tra Casilina e Appia Code in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Casilina file sulla Salaria dalla tangenziale est Raccordo Anulare e poi sulla Flaminia a tratti tra il raccordo è la Cassia nelle due direzioni incidente Concorde su Viale Castro nei due sensi di marcia fine poi sulla tangenziale est in direzione di San Giovanni tra Corso di Francia la Salaria e verso lo stadio Olimpico dalla Tiburtina a Corso di Francia e questa sera alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna già dalle 17 chiusure al traffico nella zona dello stadio in occasione poi degli Internazionali di tennis è stato predisposto parcheggi che interessa l'intera aria intorno al parco del Foro Italico ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗Leggi su Romadailynews.it