Traffico Roma del 14-05-2025 ore 14 | 30

Oggi, 14 maggio 2025, alle ore 14:30, Roma infomobilità informa che è attivo il piano di sicurezza e viabilità per la finale di Coppa Italia all'Olimpico. A partire dalle 17, saranno attuate chiusure al traffico nelle strade circostanti, inclusa via di Tor di Quinto, per garantire la sicurezza degli eventi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità è già in vigore il piano sicurezza e viabilità nell'area del Foro Italico per la finale di Coppa Italia dalle 21 all'Olimpico dalle 17 chiusure al traffico nelle strade intorno allo stadio tra le altre via di Tor di Quinto Ponte Duca d'Aosta Piazzale Maresciallo Giardino chiusure previste anche in via dei Monti della Farnesina è già da questa mattina sono stati attivati presidi delle forze dell'ordine Nelle stazioni di termini e Tiburtina previsti poi percorsi di afflusso verso lo stadio dai caselli autostradali di Roma nord per i tifosi del Bologna e dalla barriera autostradale di Roma Sud per i tifosi del Milan e sul versante del trasporto pubblico stanotte metropolitane prolungate a 1:30 le linee del trasporto pubblico verso l'olimpico https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-05-2025 ore 14:30

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, incidente sul Raccordo Anulare: tir si ribalta, traffico paralizzato

Lo riporta tg24.sky.it: Verso le 5.30 di oggi un tir si è ribaltato, perdendo il controllo del proprio carico sul Grande Raccordo Anulare. La strada è stata chiusa, con uscita obbligata al Km 19 ...

Nubifragio a Roma, traffico in tilt e feriti: le immagini impressionanti

msn.com scrive: La foto della bomba d’acqua. Una vera e propria bomba d’acqua ha messo in ginocchio Roma nelle ultime ore, portando traffico in tilt e disagi senza precedenti. La situazione è stata ...

Traffico a Natale: ecco giorni e orari da bollino nero secondo Waze

Riporta nove.firenze.it: A Roma, contrariamente ad altre città italiane, a Natale e a Santo Stefano si prevede un picco di traffico nell’ora precedente al pranzo e nello specifico dalle 11.00 alle 12.00. Stando ai dati ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Traffico Droga Dello Stupro, 6 Arresti a Roma

L'operazione che ha portato all'arresto di 6 persone per traffico di "Droga dello Stupro" è iniziata stamattina all'alba.