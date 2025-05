Traffico Roma del 14-05-2025 ore 11 | 30

Ben trovati da Luceverde Roma! Alle 11:30 del 14 maggio 2025, il traffico è intenso sul raccordo anulare, con rallentamenti e code tra Tor Bella Monaca e via Appia, sia in carreggiata interna che esterna. Si segnalano ulteriori disagi a causa di un veicolo in panne tra via Casilina e via Tiburtina.

Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione rallentamenti e code sul raccordo anulare per traffico intenso tra Tor Bella Monaca via Appia sia in carreggiata interna che su quelle sta ancora sul raccordo altre code per la presenza di un veicolo fermo in panne tra la via Casilina è la via Tiburtina in carreggiata esterna sulla tangenziale est per il traffico intenso in colonna via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico code sulla Cristoforo Colombo a causa di un incidente tra via di Acilia in via di Malafede in direzione centro un altro incidente è la causa code sulla via Pontina all'altezza di castelporziano in direzione della capitale per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it da Tiziana iPhone è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it