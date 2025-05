Traffico Lazio del 14-05-2025 ore 17 | 30

Buonasera, sono Sonia Cerquetani dalla redazione di Luce Verde Lazio. Oggi, 14 maggio 2025, alle 17:30, vi aggiornamo sul traffico nella regione. Attenzione, ci sono code sulla diramazione Roma nord tra lo svincolo A1 e la barriera di Roma nord verso il raccordo anulare, seguite da rallentamenti sulla Salaria e sulla Flaminia.

luce verde Lazio dalla redazione in studio Sonia cerquetani per lavori code sulla diramazione Roma nord tra svincolo A1 e la barriera di Roma nord Verso il raccordo anulare fine poi sulla Salaria dalla tangenziale est di Roma al Raccordo Anulare e poi sulla Flaminia dal raccordo alla Cassia nelle due direzioni trafficato il raccordo anulare con code a tratti in carreggiata interna Stracazzi e Salaria è più avanti tra Tiburtina e svincolo A24 e tra Casilina e Appia Code in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Casilina per un veicolo fermo sulla A1 Roma Napoli tra Roma sud e Valmontone verso Napoli a Roma questa sera all'Olimpico finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna già dalle 17 chiusura al traffico nella zona dello stadio ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale