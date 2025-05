Traffico Lazio del 14-05-2025 ore 09 | 30

Buongiorno da Luceverde Lazio! Oggi, 14 maggio 2025, alle 09:30, vi aggiorniamo sul traffico nel Lazio. Segnaliamo lunghe file di auto sul Raccordo Anulare, con traffico intenso tra Tor Bella Monaca e via Appia. Situazione complicata anche sulla carreggiata esterna, dalla Roma-Fiumicino alla Pontina, e sulla Ardeatina verso via del Mare. Restate con noi per aggiornamenti!

