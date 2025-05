traffico illecito di rifiuti arresti e perquisizioni anche in campania

Un'importante operazione contro il traffico illecito di rifiuti sta interessando l'Italia, con arresti e perquisizioni anche in Campania. I carabinieri del gruppo per la Tutela ambientale e la sicurezza energetica di Venezia stanno eseguendo misure cautelari su tutto il territorio nazionale, evidenziando l'impegno contro crimini ambientali che danneggiano la nostra salute e l'ecosistema.

Tempo di lettura: 2 minuti Perquisizioni, sequestri, arresti e altre misure cautelari sono in corso su tutto il territorio nazionale da parte dei carabinieri del gruppo per la Tutela ambientale e la sicurezza energetica di Venezia, nell’ambito di un’operazione contro il traffico illecito di rifiuti. Con il supporto delle articolazioni del Comando “Tase.”, dei Comandi dell’Arma territoriale competenti, del 7° Nucleo elicotteri di Ponte Cagnano, i carabinieri di Venezia stanno dando esecuzione ad un provvedimento cautelare emesso dal gip di Bologna nell’ambito dell’indagine denominata “Petrolio dorato”, coordinata dalla locale Dda e condotta tra il 2021 ed il 2022 dai Nuclei operativi ecologici carabinieri di Bologna, Treviso e Venezia. L’inchiesta ha consentito di documentare l’operatività di un sodalizio che, attraverso società autorizzate alla raccolta di oli vegetali esausti, traeva ingiusti profitti dagli introiti derivanti dal trattamento e dalla rivendita del pregiato rifiuto, utilizzato per la produzione del biodiesel. 🔗Leggi su Anteprima24.it