Traffico illecito di oli vegetali esausti | smascherata rete criminale 11 misure cautelari

Un'operazione dei carabinieri del Gruppo per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Venezia ha smascherato una rete criminale dedita al traffico illecito di oli vegetali esausti. Undici misure cautelari sono state eseguite nei confronti di individui accusati di rivendere oli falsamente trattati per la produzione di biodiesel, eludendo le normative ambientali.

