Traffico di droga e riciclaggio sul Garda | sei nuovi indagati

I carabinieri di Riva del Garda intensificano le indagini sul traffico di droga e riciclaggio orchestrato da un clan attivo tra il Garda, Rovereto e Trento. Sei nuovi indagati emergono in un'inchiesta che ha già portato allo smantellamento dell'associazione criminale nell'ottobre 2024, in seguito a una vasta operazione delle forze dell'ordine.

Proseguono le indagini dei carabinieri di Riva del Garda sul traffico di droga e riciclaggio gestito da un clan che – da giugno 2022 ad ottobre 2023 – ha agito sui territori del Garda, di Rovereto e Trento. L'associazione criminale è stata smantellata nell'ottobre 2024 grazie ad un'operazione dei.

