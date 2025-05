Tradimento replica puntata 14 maggio 2025 | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 14 maggio, torna l'appuntamento con la soap "Tradimento" (Aldatmak). In questa emozionante puntata, Guzide parte per Ankara con Sezai, dove scopre la possibilità di incontrare il suo presunto figlio biologico, Hakan. Nel frattempo, Oylum decide di unirsi alla riunione della famiglia Dicleli. Scopri il video su Mediaset!

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 14 maggio – con la soap Tradimento (Aldatmak). Nella puntata odierna Guzide parte con Sezai per Ankara e incontra quello che potrebbe essere il figlio biologico, Hakan. Oylum accetta di partecipare alla riunione della famiglia Dicleli. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 45 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 14 maggio 2025 | Video Mediaset

Cosa riportano altre fonti

Tradimento 2: dove vedere la puntata del 14 maggio in streaming

informazione.it scrive: La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 14 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con pro ...

Tradimento 2, riassunto puntata 14 maggio: Guzide incontra Hakan

Lo riporta informazione.it: I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento andato in onda il 14 maggio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity Nel nuovo episodio de ...

Segreti di famiglia, replica puntata 14 maggio in streaming | Video Mediaset

Scrive superguidatv.it: Segreti di famiglia, replica puntata del 14 maggio 2025. Ecco il video per rivedere in streaming l'episodio inedito disponibile su Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Collegio: nella terza puntata Preside Vicaria la Professoressa Petolicchio

Continua il successo di ascolti e critica de Il Collegio. Il seguitissimo docu-reality di Rai 2, realizzato con la collaborazione di Banijay Italia,? in onda? domani marted? 10 novembre, alle 21.