Tradimento Mualla uccide Oylum alla fine? Epilogo svela il segreto

Nelle nuove puntate di "Tradimento", Mualla scopre un video sconvolgente che rivela il coinvolgimento di Oylum in un piano di vendetta. Convinta che la ragazza abbia orchestrato l'attentato contro suo figlio Behram, la tensione cresce, culminando in un epilogo drammatico che svela il segreto che cambierà per sempre le loro vite.

Nelle nuove puntate di Tradimento vediamo Mualla visionare il video che ritrae Oylum che consegna una busta con del denaro al sicario che ha cercato di uccidere Behram. A questo punto, la donna crede che sia stata la ragazza a organizzare l'attentato che ha portato il figlio in coma. Behram, ormai morto cerebralmente, non tornerà più in scena e ormai sua madre è pronta a tutto pur di vendicarlo. Vedremo così Mualla muoversi, nelle prossime puntate, per ottenere la sua vendetta e per continuare a vivere insieme a Can, ancora ignara della verità sul suo vero padre biologico. Tradimento anticipazioni: Mualla vuole uccidere Oylum. Le anticipazioni turche segnalano che Mualla fa rapire Oylum. Ciò accade quando, durante un evento di famiglia, Celal mostra alla donna il video che ritrae la nuora che ha un incontro con il sicario che ha tentato di uccidere Behram.

