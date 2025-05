Tradimento Anticipazioni Puntate dal 18 al 24 maggio 2025 | Tolga scopre le bugie di Selin e vuole fuggire con Oylum

Nelle prossime puntate di "Tradimento", in onda dal 18 al 24 maggio 2025, Tolga scopre le menzogne di Selin e pianifica di fuggire con Oylum. La tensione e le rivelazioni si intensificano, promettendo colpi di scena inaspettati. Scopri nel dettaglio cosa accadrà nei prossimi episodi!

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 18 al 24 maggio 2025! 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tradimento Anticipazioni Puntate dal 18 al 24 maggio 2025: Tolga scopre le bugie di Selin e vuole fuggire con Oylum

Tradimento Anticipazioni 5 maggio 2025: Oylum cacciata da Mualla, ma Kahraman le permette di riabbracciare Can

Nell’episodio 26 di Tradimento, in onda il 5 maggio 2025, Mualla caccia Oylum di casa dopo aver visto un video della violenta lite tra Kahraman e Tolga, avvenuta durante una cena con Oylum, Nazan e il piccolo Can.