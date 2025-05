Tradimento anticipazioni 15 maggio; Mualla ordina il rapimento di Oylum

Nel prossimo episodio di "Tradimento" in onda il 15 maggio su Canale 5, Oylum si trova nuovamente nel mirino della sua temuta suocera Mualla, che ordina il suo rapimento. Dopo aver affrontato la recente paura per Can, Oylum dovrà affrontare nuove sfide in una spirale di tensione e intrighi. Non perdetevi i prossimi sviluppi!

Ancora guai per Oylum, sotto le grinfie della terribile suocera. Ecco cosa succederà nell'episodio di Tradimento in onda domani, giovedì 15 maggio, su Canale 5. Da quando ha conosciuto Behram, Oylum non ha avuto un attimo di pace. La ragazza ha appena superato lo spavento per la caduta di Can, che si trova di nuovo in una situazione a dir poco terribile. Ecco allora cosa succederà nella prossima puntata di Tradimento, in onda domani, giovedì 15 aprile, alle 14.10 su Canale 5. Nelle puntate precedenti Mentre era con la babysitter, il piccolo Can è caduto; Oylum e Kaharaman, che erano in casa, si sono precipitati a vedere cosa fosse successo e poi, in ospedale. Fortunatamente il bambino stava bene, così Kaharaman ha convinto Oylum ad . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 15 maggio; Mualla ordina il rapimento di Oylum

