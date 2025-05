Tradimento Anticipazioni 15 maggio 2025 | Mualla fa rapire Oylum!

Nell'episodio di "Tradimento" in onda il 15 maggio 2025 su Canale 5, la tensione cresce quando Mualla ordina il rapimento di Oylum, convinta che dietro l'omicidio di Behram ci sia proprio lei. Scopri le anticipazioni di un episodio ricco di colpi di scena e intrighi inaspettati!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 15 maggio 2025 su Canale 5: Mualla ordina il rapimento di Oylum, certa che quest'ultima si la mandante dell'omicidio di Behram. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tradimento Anticipazioni 15 maggio 2025: Mualla fa rapire Oylum!

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tradimento, le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 14 maggio

Come scrive gazzetta.it: Anticipazioni della puntata di Tradimento oggi, mercoledì 14 maggio 2025, che va in onda su Canale 5. Scopriamo la trama della soap: ecco cosa succederà.

Tradimento, trame 15 e 16 maggio: Mualla fa portare Oylum in un luogo deserto

Si legge su it.blastingnews.com: Celal tira fuori il video in cui Oylum parla col sicario che ha sparato a Behram, per questo Mualla ordina ai suoi uomini di rapirla ...

Tradimento Anticipazioni 13 maggio 2025: Tolga cade nella trappola tesagli da Oltan e Selin...

Da msn.com: Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 13 maggio 2025 su Canale 5: Tolga non sa che Selin, in combutta con Oltan, le tiene nascosto un oscuro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tradimento Anticipazioni 5 maggio 2025: Oylum cacciata da Mualla, ma Kahraman le permette di riabbracciare Can

Nell’episodio 26 di Tradimento, in onda il 5 maggio 2025, Mualla caccia Oylum di casa dopo aver visto un video della violenta lite tra Kahraman e Tolga, avvenuta durante una cena con Oylum, Nazan e il piccolo Can.