Tra vicoli e sentieri | il 18 maggio si passeggia tra Guardia San Lorenzo e San Lupo

Il 18 maggio, scopri l’incanto dei borghi del Sannio beneventano con la seconda edizione di "Tra vicoli e sentieri". Un percorso affascinante che attraversa Guardia Sanframondi e San Lupo, svelando tesori storici e panorami mozzafiato. Un'opportunità imperdibile per immergersi nella bellezza e nella cultura di questi luoghi unici. Prepara le scarpe da trekking e parti con noi!

La seconda edizione dell'evento Tra vicoli e sentieri. passeggiando animerà la giornata di domenica 18 maggio con una camminata che attraverserà tre suggestivi centri del Sannio beneventano: Guardia Sanframondi, con i suoi scorci medievali e le sue antiche contrade; San

