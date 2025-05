Tra un mese e mezzo si vota per i Ctp ma in pochi ad Ancona lo sanno

Tra un mese e mezzo, il 28 giugno, i cittadini di Ancona saranno chiamati a votare per il rinnovo dei nove Consigli territoriali di partecipazione. Tuttavia, l'interesse sembra scarseggiare e in pochi sono a conoscenza di questa scadenza. Le presidenti uscenti dei Ctp 1 e 3, Patrizia Santoncini e... hanno sollevato interrogativi sulla partecipazione dei cittadini.

