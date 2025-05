Tra Trump e Bin Salman spunta anche John Elkann Da Stellantis alla Juve la tela degli affari possibili alla corte di Riad

Tra Trump e Bin Salman spunta John Elkann, in un contesto di affari globali che si intrecciano a Riad. Mentre il leader statunitense guida una delegazione di alto livello, il presidente di Stellantis e della Juventus si unisce a una schiera di imprenditori di spicco. L'Arabia Saudita si conferma fulcro di investimenti e opportunità.

Tutti in fila alla corte di Mohammed bin Salman. A Riad ieri non è sbarcata solo una delegazione di Stato Usa, guidata da un euforico Donald Trump, ma anche una lunga parata di star del mondo dell’impresa. Di fatto tutti gli uomini più ricchi del mondo sono convenuti in Arabia Saudita, dove accanto ai dialoghi governativi la Corona ha promosso un Business Forum focalizzato su tecnologia, intelligenza artificiale ed energia per incoraggiare scambi e joint ventures tra imprese del settore dei due Paesi. Non potevano mancare quindi i big, a cominciare dai principi del tech Usa che da mesi già si sono sistemati alla corte del “loro” monarca di riferimento, Donald Trump. Ecco sfilare dunque Elon Musk (subito a segno con un nuovo contratto per il suo Starlink ) e i suoi arci-nemici Mark Zuckerberg (Meta) e Sam Altman ( OpenAI ). 🔗Leggi su Open.online

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump alla corte di Bin Salman, tra stanze d'oro e «Ymca». «Questo principe mi piace troppo»

Si legge su msn.com: Patto da 600 miliardi. Dal presidente via le sanzioni alla Siria e avviso all’Iran. Il presidente ha accusato Biden di aver tradito l'antica alleanza con i sauditi ...

Trump è Bin Salman: una giornata da amici amici, tra cavalli, lusso e business

Segnala repubblica.it: Il presidente degli Stati Uniti Donal Trump è stato accolto a Riad da un principe Mohamed Bin Salman entisiasta. Tantio i miliardi di affari tra i due, compreso un accordo da 142 miliardi per armi Usa ...

Trump e bin Salman firmano un accordo economico strategico

Lo riporta ansa.it: Insieme al presidente Usa alla Corte reale di Riad Musk, Altman e Huang. Trump: MBS è un 'amico, abbiamo sviluppato una buona relazione' (ANSA) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donald Trump in Arabia Saudita: incontro con Mohammed bin Salman, investimenti e accordi militari in primo piano

Donald Trump è arrivato oggi, 13 maggio 2025, in Arabia Saudita per il suo primo viaggio internazionale del secondo mandato alla Casa Bianca.