Tra trulli ulivi e Barocco Puglia la grande bellezza in vetrina al Giro d' Italia Cosa resterà

Tra trulli, ulivi e splendidi palazzi barocchi, la Puglia si svela in tutta la sua grande bellezza, esibendosi con orgoglio al Giro d'Italia. In questa edizione, che celebra il compleanno della corsa, la regione offre un palcoscenico mozzafiato, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di tutti gli appassionati di ciclismo e bellezza.

Bellezza mozzafiato. La Puglia in vetrina al Giro d'Italia, che proprio ieri ha festeggiato il compleanno. Era il 13 maggio 1909 quando si svolse la prima tappa della corsa, da Milano a Bologna.

Era il 13 maggio 1909 quando si svolse la prima tappa della corsa, da Milano a Bologna.

Giro d’Italia 2025: Alberobello-Lecce, quarta tappa tra trulli e barocco

Il Giro d'Italia 2025 arriva in Puglia con la tappa Alberobello-Lecce: 189 km tra trulli, mare e barocco. Modifiche alla viabilità e scuole.

Giro d'Italia, la Puglia in vetrina: due giorni di show in mondovisione

«Il Giro d'Italia parla milanese, anche se poi, a vincerlo, è qualche toscano o qualche romagnolo». Lo scriveva Indro Montanelli, una vita fa.

