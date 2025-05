Tra le tette e nei buchi | il rebus hard del sindaco e la politica col doppio senso incorporato

Tra tette e buchi, il rebus hard del sindaco travalica il confine del buon gusto. Dopo le recenti follie su WhatsApp, il primo cittadino della provincia sembra non aver ancora esaurito la sua vena provocatoria. Con nuove perle di sagacia, dà il via a un 2025 ricco di sorprese e risa, tra scivoloni e battute sul limite.

Quando pensavamo che la saga del sindaco dalle dita veloci su WhatsApp avesse già dato il meglio (o il peggio), ecco che arriva una nuova perla a ravvivare l’inizio del 2025. Dopo “polli”, “puttane” e performance da cabaret municipale, il primo cittadino più virale della provincia torna a stupire con un raffinato indovinello degno delle migliori osterie: “Si allunga quando si prende in mano. si passa in mezzo al seno. si infila dentro un buco.” Cos’è? Tranquilli, il Comune assicura: è solo un laccio delle scarpe. Certo, e “polli” era solo una metafora agricola. Il problema, però, non è il laccio – è l’ennesimo sfoggio di goliardia da dopolavoro posticcio spacciato per ironia da bar sport. In una chat pubblica. Da un sindaco. Ancora. Forse siamo noi, maliziosi e bacchettoni, a leggere il doppio senso là dove c’è solo spirito popolare. 🔗Leggi su Lortica.it