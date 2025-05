Tra futurismo e cubismo orfico, le visioni oniriche di Valentina Di Prima incarnano un dialogo tra passato e presente. L’arte contemporanea si nutre di stili storici, riadattandoli per esprimere la singolarità dell’autore. Questo processo trasforma le linee guida originarie, liberandole da scopi predefiniti e dando vita a nuove esperienze visive e concettuali.

L’arte contemporanea ha l’inedito privilegio di attingere agli stili del passato per riadattarli e assecondarli alla natura espressiva di ciascun autore del presente, trasformando letteralmente alcune delle linee guida spogliandole del loro scopo iniziale, o dalle caratteristiche più identificative per renderle affini alla poetica e alla filosofia necessarie a un artista per manifestare la sua vera essenza. Questa tendenza appare particolarmente evidente in tutti quei linguaggi espressivi che avevano schemi più rigorosi e che alla loro nascita avevano significati legati al momento storico in cui sono nati ma il cui fascino può essere adattato a una società mutata dando così loro una nuova vita e un rinnovato impulso narrativo. La protagonista di oggi sceglie un approccio stilistico decisamente particolare e identificativo per mostrare all’osservatore il suo mondo fatto di ricordi, di emozioni e di sogni nostalgici di un vissuto sempre pieno dei colori più vivaci della vita. 🔗Leggi su Lopinionista.it