Tpl Autolinee ha fallito Mazzetti attacca Firenze Il dietrofront in Vallata e l’allarme sui costi Irpef

Tpl Autolinee ha ceduto, scatenando le critiche di Mazzetti su Firenze e l'allerta riguardante l’aumento dei costi IRPEF. La Cap, storicamente un modello di efficienza e qualità, garantiva un servizio fondamentale per le aree periferiche, evidenziando l'importanza della mobilità sostenibile e l'impatto sociale di una rete di trasporti affidabile.

"La Cap (Cooperativa autolinee pratesi) ha sempre rappresentato un modello sano ed efficiente, riconosciuto a tutti i livelli di qualità del servizio, professionalità, sostenibilità economica e sociale. Forniva un servizio apprezzato e utile, soprattutto nelle zone più lontane dal centro urbano e più svantaggiate". Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, va all'attacco della Regione sul trasporto pubblico locale. "Ecco perché ho sempre criticato la scelta regionale, allora guidata da Enrico Rossi, con l'affidamento ad Autolinee Toscane, il tutto portato avanti dalla giunta Giani senza alcun ripensamento o miglioria. Oggi ne paghiamo tutti le conseguenze: da un modello efficiente siamo arrivati a disservizi pressoché quotidiani per i cittadini". L'onorevole Mazzetti aggiunge: "Siamo però al redde rationem.

