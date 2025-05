Tour del Mediterraneo la nave ‘Vespucci’ al porto di Napoli

La nave Amerigo Vespucci, iconico veliero della Marina Militare e ambasciatore del Made in Italy, fa ritorno a Napoli dopo tre anni. Ormeggiata presso la Stazione Marittima – Molo Beverello, sarà aperta ai visitatori fino al 16 maggio, offrendo un'opportunità unica di esplorare la sua storia e bellezza. Un evento da non perdere!

La nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è tornato dopo tre anni a Napoli dove sosterà presso la Stazione Marittima – Molo Beverello fino al pomeriggio del 16 maggio quando lascerà Napoli per navigare verso Cagliari. A Napoli, 13a tappa del Tour Mediterraneo, Nave Amerigo Vespucci è affiancata dal Villaggio IN Italia. L'iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un'idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l'esperienza internazionale del "Tour Mondiale" che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all'estero la cultura, la storia, l'innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l'industria che fanno dell'Italia un Paese universalmente apprezzato.