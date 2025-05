Torture sui detenuti palestinesi il dossier che accusa Israele Ira di M5S | Meloni ritrovi la parola e condanni Netanyahu

Il dossier che accusa Israele di torture sui detenuti palestinesi solleva gravi questioni sui diritti umani. Mentre il M5S chiede interventi, Giorgia Meloni è sollecitata a prendere posizione contro Netanyahu. Gli arresti illegali e i bombardamenti a Gaza continuano a alimentare un conflitto devastante, evidenziando l'urgenza di una condanna forte e chiara.

Da un lato, gli arresti illegali di civili palestinesi, che sarebbero stati sottoposti a trattamenti disumani e torture da parte delle truppe israeliane; dall’altro, i bombardamenti nella Striscia di Gaza, che causano l’ennesima strage di questa brutale guerra. Non c’è fine all’orrore, dopo la pubblicazione da parte del Centro palestinese per i diritti umani (PCHR) di un rapporto che documenta “l’uso sistematico della tortura e del trattamento disumano dei palestinesi di Gaza detenuti da Israele dal 7 ottobre 2023”. Il rapporto, intitolato Tortura e genocidio: il futuro infranto degli ex detenuti palestinesi a Gaza, si basa sulle testimonianze di oltre 100 ex detenuti, tra cui 10 donne, e sulle visite legali a 53 persone ancora in custodia, da cui è emersa una fotografia shock dell’operato delle truppe fedeli a Benjamin Netanyahu. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Torture sui detenuti palestinesi”, il dossier che accusa Israele. Ira di M5S: “Meloni ritrovi la parola e condanni Netanyahu”

