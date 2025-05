Torre Spaccata inaugurata una nuova strada scolastica

A Torre Spaccata, è stata inaugurata una nuova strada scolastica in via Rugantino, dopo quella di via Mondovì. Questo intervento, che migliora la sicurezza degli studenti, segna un importante passo avanti per il municipio VII, portando a due il numero delle strade scolastiche realizzate nel territorio, a beneficio di alunni e famiglie.

Dopo via Mondovì, è stata la volta di via Rugantino. Salgono così a due le strade scolastiche realizzate nel territorio del municipio VII. La strada scolastica di Torre Spaccata A Torre Spaccata, dov’è stato inaugurato l’intervento volto a migliorare la sicurezza di chi frequenta i plessi. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Torre Spaccata, inaugurata una nuova strada scolastica

Approfondimenti da altre fonti

Roma, inaugurata a Torre Spaccata la seconda strada scolastica del Municipio VII

Come scrive ecodallecitta.it: A Roma, in via Rugantino del quartiere Torre Spaccata, è stata inaugurata la seconda strada scolastica del Municipio VII ...

Aeroporto di Firenze: inaugurata la nuova torre di controllo

Riporta nove.firenze.it: Una nuova torre di controllo, alta 30 metri, e' stata inaugurata all'aeroporto 'Amerigo Vespucci' di Firenze. La struttura, realizzata dall'Enav ha richiesto un investimento complessivo di 35 ...

Torre Piloti: dopo la tragedia del 2013 la nuova struttura fa paura

Da primocanale.it: molti di loro non vorrebbero lavorare nella nuova Torre inaugurata da un anno davanti alla Fiera del Mare dai politici e ancora desolatamente vuota. I superstiti ancora traumatizzati Troppo forte ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incendio pratone Torre Spaccata - Gualtieri in sopralluogo: Probabile natura dolosa

Le linee tagliafuoco erano state realizzate e sono obbligatorie, ha spiegato il sindaco di Roma. Attualità - "Le caratteristiche di questo incendio portano a ritenere probabile la natura dolosa.