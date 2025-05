Torre del Greco fermato per un controllo | 33enne trovato in possesso di più di un chilo di droga

A Torre del Greco, un 33enne con precedenti penali è stato arrestato durante un controllo di polizia. Gli agenti hanno rinvenuto oltre un chilo di droga, portando l'uomo a rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'operazione evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di droga.

Fermato a un controllo, viene trovato in possesso di di oltre un chilo di droga. In manette è finito un 33enne di Torre del Greco con precedenti di polizia che deve rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

