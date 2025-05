Torneo internazionale di Baskin a Reggio Emilia | sport inclusivo e competitivo

Il torneo internazionale di baskin a Reggio Emilia celebra lo sport inclusivo e competitivo, unendo atleti con e senza disabilità in un'unica squadra. Nato in Italia, il baskin valorizza la diversità e il lavoro di squadra, senza rinunciare alla passione per la vittoria. Prepariamoci a scoprire un evento emozionante che promuove solidarietà e talento!

Inclusivo, ma competitivo. Aperto a tutti, ma senza rinunciare alla voglia di vincere. È questa la filosofia del Baskin, lo sport di squadra nato proprio in Italia prendendo spunto dalla pallacanestro, che mette in campo insieme persone con e senza disabilità. E sarà proprio Reggio ad ospitare questo weekend un torneo internazionale che coinvolgerà otto squadre – Ferrara, Lucca, Pistoia, Pesaro, Bassano del Grappa, Pordenone, Parigi e appunto Reggio Emilia –, con oltre 250 persone tra atleti, allenatori e arbitri. A organizzare l’evento sono Nicolò Manini e Alessio Montanari, due giovani giocatori della squadra reggiana, che portano avanti il progetto con una passione contagiosa. "Siamo alla seconda edizione del torneo e ci dispiace che a Reggio il Baskin non sia ancora così conosciuto. È uno sport dove possono giocare tutti: maschi, femmine, persone con fragilità diverse. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo internazionale di Baskin a Reggio Emilia: sport inclusivo e competitivo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Torneo internazionale di Baskin a Reggio Emilia: sport inclusivo e competitivo

Scrive sport.quotidiano.net: Reggio Emilia ospita un torneo di Baskin, sport che unisce atleti con e senza disabilità. Otto squadre in gara.

Camparini Gioielli Cup: al via il torneo ITF a Reggio Emilia

Come scrive msn.com: Scatta alle 10, con le qualificazioni, la Camparini Gioielli cup, il torneo internazionale del circuito ITF (30mila dollari di montepremi) che si concluderà domenica prossima al Circolo Tennis Reggio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Federico Buffa, Sky Sport : Fermarmi dopo Pelé? Le grandi storie non stanno solo nei miti

Il volto di punta di Sky Sport, Federico Buffa spiega l'operazione di “Sky Buffa racconta Pelé” e le insidie di raccontare in Tv ciò che non si vede.