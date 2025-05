Tornano in Riviera gli Oscar della musica dance lo scorso anno il premio a Gigi D' Agostino

Tornano in riviera gli Oscar della musica dance! Dopo il trionfo di Gigi D’Agostino nel 2023, l'emozione è palpabile tra i partecipanti al Gala di premiazione dei Dance Music Awards 2024. La standing ovation dedicata a Gigi per il premio speciale Siae segna un momento indimenticabile, celebrando i 25 anni di successi musicali.

E’ ancora forte, negli occhi di chi ha partecipato al Gala di premiazione dei Dance Music Awards 2024, l’emozione della standing ovation riservata a Gigi D’Agostino per il ritiro del premio speciale Siae. La Società Italiana Autori ed Editori, partner dell’evento ha voluto infatti celebrare i 25. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Tornano in Riviera gli Oscar della musica dance, lo scorso anno il premio a Gigi D'Agostino

