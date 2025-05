Tornano a casa e la trovano svaligiata ladro incastrato dal Gps dello smartwatch

Tornati a casa dopo una gita, una famiglia di Lagundo ha scoperto la propria abitazione svaligiata. I ladri, però, non avevano fatto i conti con la tecnologia: un GPS incorporato nello smartwatch ha portato all'arresto di un 53enne di Bolzano, denunciato per furto e porto abusivo di armi.

È stato denunciato a piede libero un 53enne, residente a Bolzano, ritenuto responsabile di un furto in abitazione e del porto abusivo di armi. I fatti risalgono a pochi giorni fa, quando una famiglia di Lagundo, rientrando da una gita, ha trovato la propria casa a soqquadro. Ignoti si erano. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Tornano a casa e la trovano svaligiata, ladro incastrato dal Gps dello smartwatch

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rientra in casa, scopre che i ladri l'hanno svaligiata e ha un malore: donna incinta portata al pronto soccorso dal marito

msn.com scrive: Al rientro a casa, la donna ha scoperto che la sua abitazione era stata svaligiata dai ladri ... Sul campanello dell'abitazione è stata trovata una piccola croce, che i proprietari hanno ...

Tornano a casa col bimbo appena nato e scoprono i ladri in casa

Scrive leggo.it: Una famiglia di Concesio non riusciva ad aprire la porta di casa, chiusa dall'interno dai ladri in azione che hanno svaligiato tutto l'appartamento Che brutta avventura per una famiglia di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Perchè scegliere delle porte scorrevoli per la propria casa

Le porte scorrevoli negli appartamenti sono eleganti e facili da usare. Risparmiano spazio nelle case più grandi e lo massimizzano in quelle più piccole.