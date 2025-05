torna videocittà al gazometro dal 3 al 6 luglio sole al centro

Dal 3 al 6 luglio, Videocittà torna al Gazometro per la sua VIII edizione, il Festival della Visione e della Cultura Digitale. Ideato da Francesco Rutelli e diretto creativamente da Francesco Dobrovich, quest’anno il festival offre un giorno in più di programmazione, arricchendo l’esperienza con eventi e iniziative all'insegna della creatività e dell'innovazione.

Dal 3 al 6 luglio torna per la sua VIII edizione Videocittà, il Festival della Visione e della Cultura Digitale, ideato da Francesco Rutelli e con la direzione creativa di Francesco Dobrovich. Con un giorno in più di programmazione rispetto alle edizioni precedenti, l' area di archeologia industriale più estesa d'Europa, il Gazometro di Roma, diventa ancora una volta un polo di innovazione culturale e si prepara ad accogliere quattro giorni di maestose installazioni, videoarte, video mapping, esperienze immersive, music audiovisual shows, talk e AV experiences, guardando già ai linguaggi di domani. Un'edizione dedicata al Sole e alla sostenibilità. L' edizione 2025 celebra l' 800° anniversario del Cantico delle Creature di San Francesco e si concentra sul Sole come simbolo di vita, luce, energia.