Torna Pedalando per la Città | domenica 18 maggio la 31ª edizione

Torna a Salerno, domenica 18 maggio, "Pedalando per la Città" per la sua 31ª edizione. Questa manifestazione ciclistica ludico-motoria promette di coinvolgere migliaia di partecipanti in un entusiasmante percorso attraverso le strade della città. L'inizio è fissato per le 9:00 in Piazza della..., dove l'energia e la passione per il ciclismo si uniranno in un grande evento.

È stata presentata ufficialmente l’edizione 2025 di “Pedalando per la Città”, la manifestazione ciclistica ludico-motoria che domenica 18 maggio porterà migliaia di partecipanti lungo le strade di Salerno. L’evento, giunto alla sua trentunesima edizione, partirà alle 9:00 da Piazza della. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Torna “Pedalando per la Città”: domenica 18 maggio la 31ª edizione

