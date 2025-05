Torna la Notte dei Musei entrata a 1 euro anche nei parchi | ecco tutti gli eventi in città e provincia

Torna la Notte dei Musei, un’occasione imperdibile per esplorare la bellezza culturale della Sicilia, con ingressi a soli 1 euro. Sabato 17 maggio, musei, parchi archeologici e luoghi di cultura apriranno le loro porte per accogliere visitatori in un’atmosfera magica. Scopri tutti gli eventi in città e provincia per una notte indimenticabile.

Apertura notturna per musei, parchi archeologici e luoghi della cultura sabato 17 maggio al costo simbolico di 1 euro. Anche quest’anno la Regione Siciliana aderisce alla "Notte europea dei musei", l’appuntamento patrocinato dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall'International Council of. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Torna la Notte dei Musei, entrata a 1 euro anche nei parchi: ecco tutti gli eventi in città e provincia

Altre fonti ne stanno dando notizia

Notte europea dei Musei a Verona, apertura straordinaria e ingresso gratuito

Come scrive veronaoggi.it: Sabato 17 maggio torna anche a Verona la Notte europea dei Musei, la manifestazione che unisce in tutta Europa arte e spettacolo ...

Notte dei Musei 2025 a Roma, programma

Si legge su funweek.it: Sabato 17 maggio si svolgerà la 15esima edizione della Notte dei Musei di Roma, consueta celebrazione primaverile dell'incontro tra le arti ...

Sabato torna la "Notte europea dei musei", il Teatro Romano si accende

Come scrive msn.com: Sabato prossimo torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa, organizzata dal Ministero della Cultura francese patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Musei - Caradonna (Ferrovienord): A Saronno intervento di recupero di 40 milioni di euro

Un incontro organizzato per affrontare le sfide attuali della cultura d’impresa e il ruolo delle aziende nella crescita e nella prosperità della comunità locale.