Torna la Notte dei Musei entrata a 1 euro anche nei parchi | ecco tutti gli eventi anche in provincia

Torna la Notte dei Musei, con ingressi a soli 1 euro per musei, parchi archeologici e luoghi di cultura, sabato 17 maggio. La Regione Siciliana partecipa all'iniziativa patrocinata da Unesco e Consiglio d'Europa, offrendo eventi speciali anche in provincia. Scopri tutte le attività in programma per una notte all'insegna dell’arte e della cultura!

Apertura notturna per musei, parchi archeologici e luoghi della cultura sabato 17 maggio al costo simbolico di 1 euro. Anche quest'anno la Regione Siciliana aderisce alla "Notte europea dei musei", l'appuntamento patrocinato dall'Unesco, dal Consiglio d'Europa e dall'International Council of.

Sabato 17 maggio, torna la Notte Europea dei Musei

Sabato 17 maggio 2025 torna la Notte Europea dei Musei, l'iniziativa che si svolge contemporaneamente in tutto il Vecchio Continente con l'obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patri

MANFREDONIA - PUGLIA Torna la “Notte Europea dei Musei”: aperture straordinarie serali. Costo simbolico 1 euro

TORNA LA NOTTE EUROPEA DEI MUSEI: APERTURE STRAORDINARIE SERALI SABATO 17 MAGGIO 2025 INGRESSO AL COSTO SIMBOLICO DI 1 EURO Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, Castelli, Muse

Notte dei Musei 2025 a Roma, programma

Sabato 17 maggio si svolgerà la 15esima edizione della Notte dei Musei di Roma, consueta celebrazione primaverile dell'incontro tra le arti

