Torna la Festa di maggio alla parrocchia San Francesco di Novara

La Festa di Maggio ritorna alla parrocchia San Francesco di Novara, portando entusiasmo e divertimento! Dal 16 al 18 maggio, vi aspettano serate culinarie, musica dal vivo, animazione e giochi per tutti. Un'occasione speciale per ritrovarsi in comunità e godere di momenti indimenticabili insieme. Non mancate!

Torna la Festa di maggio alla parrocchia San Francesco di Novara. Ecco il programma: 16 maggio, dalle ore 19:30, cena. Serata DJ con BIZ Records 17 maggio, dalle ore 19:30, cena. Musica dal vivo con Edison Band 18 maggio, Pranzo dalle ore 12:30. Animazione e giochi Griglia, bar, cucina. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Torna la Festa di maggio alla parrocchia San Francesco di Novara

