Torna il Tour della Salute farà tappa in 15 città

Torna il Tour della Salute, giunto alla sua settima edizione, con nove tappe in 15 città. Partendo da Cremona il 17 e 18 maggio, l'iniziativa, promossa da ASC Attività Sportive Confederate, mira a diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita, coinvolgendo attivamente le comunità locali.

MILANO (ITALPRESS) – Alla settima edizione, parte da Cremona il 17 e 18 maggio il Tour della Salute. Promosso da ASC Attività Sportive Confederate, si tratta del primo evento itinerante per diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. 15 tappe, in altrettante piazze, fino a ottobre, accoglieranno 8 ambulatori dove i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a screening e colloqui con medici e specialisti di diversi ambiti.

