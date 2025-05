Torna il rischio pioggia su Bari domani scatta l' allerta meteo

Domani Bari si prepara ad affrontare un cambiamento brusco del tempo: la Protezione Civile ha infatti emesso un’allerta meteo per il rischio di temporali. A partire dalle 12 di domani (15 maggio) e per le successive 24-36 ore, il maltempo si estenderà su tutta la regione pugliese, portando piogge e disagi.

Tempo instabile su Bari, la Protezione Civile: "Domani torna il rischio pioggia"

Come scrive baritoday.it: per il rischio pioggia: le perturbazioni potrebbero presentarsi dalle 8 di domani mattina, 24 aprile, e per le successive 12 ore. Il maltempo dovrebbe essere esteso a tutto il territorio regionale, ...

Maltempo, allerta gialla in Puglia: a rischio pioggia l’ultimo giorno di festa per San Nicola

Da bari.repubblica.it: Il bollettino meteo della Protezione civile evidenzia il rischio di acquazzoni nella giornata del 9 maggio. Ma da sabato il tempo migliora ...

Come scrive baritoday.it: Torna il maltempo su Bari. Dopo il weekend pasquale accompagnato da sole e ... su tutto il territorio regionale per il rischio temporali, dalle 8 di domani mattina e per le successive 12 ore. Secondo ...

