Torna il Photo Safari Inspired Piacenza iscrizioni entro il 20 maggio

Torna il Photo Safari "Inspired Piacenza" per la sua 2° edizione! Iscrizioni aperte fino al 20 maggio. L'appuntamento è fissato per domenica 25 maggio, con ritrovo alle 15.30 al civico 16 di via Manfredi. Un evento culturale organizzato da Coming Out e Hair Trendy, patrocinato dall'Amministrazione comunale. Non perdere questa occasione unica!

Appuntamento domenica 25 maggio, con ritrovo alle 15.30 al civico 16 di via Manfredi, per la 2° edizione del Photo Safari "Inspired Piacenza", organizzato dall'associazione culturale Coming Out e dal salone bioetico Hair Trendy con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e il supporto tecnico. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Torna il Photo Safari "Inspired Piacenza", iscrizioni entro il 20 maggio

Potrebbe interessarti su Zazoom

GeForce NOW arriva in Streaming su iOS Safari

Inoltre, in arrivo nuovi giochi Game Ready su GeForce NOW! Nvidia? lieta di annunciare che, pochi istanti fa, GeForce NOW? stata lanciata su iOS Safari in versione beta.