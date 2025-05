Torna il CoolTour Summer Camp | arte natura e scoperta per i più piccoli

Torna nel 2025 il CoolTour Summer Camp, un'entusiasmante avventura estiva dedicata ai più piccoli! Un'opportunità unica per esplorare l’arte, la natura e la scoperta, grazie alla collaborazione tra CoolTour e il Museo Kronos di Piacenza. Il camp offre attività creative e educativo-ambientali, stimolando la curiosità e l’immaginazione dei bambini. Non perdertelo!

Anche per l’estate 2025 si rinnova l’appuntamento con il CoolTour Summer Camp, il centro estivo artistico e ambientale promosso da CoolTour - Turismo e Cultura, in collaborazione con Museo Kronos - Museo della Cattedrale di Piacenza e Salita alla Cupola del Guercino. Il camp, rivolto a bambini. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Torna il CoolTour Summer Camp: arte, natura e scoperta per i più piccoli

