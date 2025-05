Torna Buongiorno Ceramica | al laboratorio artistico ' Porcellane Carusio' appuntamento con l' iniziativa ' Mani in Pasta'

Torna "Buongiorno Ceramica" al laboratorio artistico Porcellane Carusio! Dal 16 al 18 maggio 2025, in occasione della manifestazione nazionale, apriremo le porte ai visitatori per un fine settimana dedicato all'arte delle porcellane napoletane e alla collina di Capodimonte. Scopri l'iniziativa "Mani in Pasta" e immergiti nella creatività!

Dal 16 al 18 maggio 2025, in occasione della manifestazione d' interesse nazionale “Buongiorno Ceramica”, “Porcellane Carusio” aprirà le porte del laboratorio ai visitatori e presenterà un fine settimana dedicato alle porcellane napoletane ed alla collina di Capodimonte. Mani in Pasta al. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Torna Buongiorno Ceramica: al laboratorio artistico 'Porcellane Carusio' appuntamento con l'iniziativa 'Mani in Pasta'

Cosa riportano altre fonti

Torna a Montelupo "Buongiorno Ceramica 2025", un weekend tra mostre e laboratori per tutti

Riporta gonews.it: Montelupo Fiorentino partecipa anche quest’anno a "Buongiorno Ceramica!", la festa diffusa della ceramica italiana promossa da AICC, che nel fine ...

L'Italia celebra la ceramica con una grande festa diffusa

Scrive arte.sky.it: Il 17 e 18 maggio torna “Buongiorno Ceramica!”, la festa diffusa della ceramica artistica e artigianale. In 58 città italiane oltre 500 eventi tra laboratori, mostre e performance celebrano il fascino ...

Torna “Buongiorno Ceramica!”: il 17 e 18 maggio oltre 500 eventi in 58 città. Faenza protagonista con botteghe, mostre e laboratori

Secondo ravennanotizie.it: Torna nel fine settimana del 17 e 18 maggio “Buongiorno Ceramica!”, la manifestazione nazionale promossa dall’AiCC – Associazione italiana Città della ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nintendo - Laboratorio di Videogiochi

IMPARA A CREARE VIDEOGIOCHI DAGLI ESPERTI DI NINTENDO CON LABORATORIO DI VIDEOGIOCHI PER NINTENDO SWITCH! Hai mai sognato di creare un videogioco tutto tuo? Adesso quel sogno può trasformarsi in realtà con Laboratorio di videogiochi, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch l’11 giugno.