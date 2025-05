Torna a Sogliano al Rubicone il concorso internazionale per giovani musicisti ' Luigi Zanuccoli'

Sogliano al Rubicone si prepara ad accogliere la ventiduesima edizione del concorso internazionale per giovani musicisti "Luigi Zanuccoli". Dal 20 maggio al 1° giugno 2025, il paese diventerà un vivace palcoscenico per talenti emergenti, offrendo un'opportunità unica di esibirsi e confrontarsi. Un evento da non perdere per gli amanti della musica!

Per dodici giorni, Sogliano al Rubicone si trasformerà in una vera e propria fucina di giovani talenti musicali, grazie al ritorno del concorso internazionale "Luigi Zanuccoli", giunto alla sua ventiduesima edizione. La manifestazione, in programma dal 20 maggio al 1° giugno 2025, accoglierà.

