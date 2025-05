Torna a Milano il Festival internazionale dell’Antimafia | tra gli ospiti Gratteri e Borsellino Il programma completo

Torna a Milano il Festival Internazionale dell'Antimafia, un'importante manifestazione culturale che avrà luogo il 23 e 24 maggio all'Anteo Palazzo del Cinema. Tra gli ospiti, spiccano le presenze di Gratteri e Borsellino. Un'occasione imperdibile per approfondire temi di lotta alla mafia e scoprire il programma completo di questa terza edizione, organizzata da WikiMafia.

“ L’impegno di TUTTI – Festival Internazionale dell’Antimafia ” torna a Milano. Dopo il successo delle prime due edizioni, venerdì 23 e sabato 24 maggio all’Anteo Palazzo del Cinema si terrà la terza edizione del festival organizzato da WikiMafia. La terza edizione – L’evento è patrocinato dal Consiglio Regionale della Lombardia, dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dall’Ordine Regionale dei Giornalisti della Lombardia e, anche quest’anno, ilfattoquotidiano.it sarà media partner. Un ricco programma suddiviso in tre sessioni e otto panel, su altrettanti argomenti, con ospiti del mondo della giustizia, dell’attivismo antimafia, del mondo del giornalismo e dell’università. Tra loro anche il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, e Salvatore Borsellino, al quale verrà conferito il premio alla Virtù Civile “L’impegno di TUTTI”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torna a Milano il Festival internazionale dell’Antimafia: tra gli ospiti Gratteri e Borsellino. Il programma completo

